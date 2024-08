Respekt, Achtung und Toleranz in den Mittelpunkt gestellt

Unter dem Motto „Alles was war“ stand die diesjährige Abschlussfeier der Theresia-Haselmayr-Schule, bei der 28 Schülerinnen und Schüler verabschiedet wurden. Schulleiter Jürgen Stella griff in der Aula der Schule das Motto der Feier auf und gab den Jugendlichen ganz persönliche Erinnerungen – zum Beispiel auch an den ersten Schultag einiger der nun verabschiedeten Schülerinnen und Schüler - und Wünsche mit auf den Weg in ihre Zukunft. In seiner Rede betonte er die wichtigen, hoffentlich während der Schulzeit erlernten Werte jenseits von Mathe und Deutsch: Respekt, Achtung und Toleranz im Hinblick auf Hautfarbe, Religion, Liebes- oder Lebensmodell.

Beim religiösen Impuls wurde in einem Anspiel der Religionslehrerinnen eine Parallele zur digitalen Welt gezogen. Es ist zwar leicht, Likes im Netz zu geben, aber entscheidend seien die realen und ehrlichen Rückmeldungen anderer Menschen. Den wichtigsten und bedingungslosen Like vergebe Gott selbst an jeden und jede Einzelne, was besonders in schwierigen Zeiten trage.

Stefan Leser, der Gesamtleiter von Regens Wagner Dillingen, machte in seinem Grußwort deutlich, dass es wichtig sei, auf alles zu schauen, was war. Aber mindestens ebenso wichtig sei es, auf das zu schauen, was alles noch kommt. Die Schüler sollten mit Mut und Zuversicht in den nächsten Lebensabschnitt starten. Auch die Elternbeiratsvorsitzende Elke Möllen betonte, dass es die Jugendlichen nun selbst in der Hand hätten, ihr Leben erfolgreich zu gestalten.

Dillingens Zweiter Bürgermeister Johann Graf dankte allen, die die Abschlussschüler pädagogisch und moralisch unterstützt haben. Joachim Hien gratulierte als Vertreter des Landkreises den Absolventinnen und Absolventen, indem er ihnen Likes gab, und hob die hervorragende Bildungsarbeit der Schule hervor. Für beste Unterhaltung der Gäste sorgten in bewährter Weise der Lehrersketch mit witzigen Szenen aus dem Schulalltag und die Lehrerband mit nachdenklichen Liedern („Schwere Zeiten“) und rockigen Songs („Alles was war“). Am Ende sangen und klatschten alle Anwesenden bei „Ihr geht alle“ („Hier kommt Alex“) begeistert mit.

Für die Absolventen der Theresia-Haselmayr-Schule gibt es verschiedene Möglichkeiten zum Einstieg ins Berufsleben. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler beginnt schon bald eine Ausbildung. Für andere wird sich ein Berufsvorbereitungsjahr oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme anschließen. Der Übertritt ins Berufsleben wird am Sonderpädagogischen Förderzentrum mit einer besonderen Konzeption vorbereitet. In den sogenannten sonderpädagogischen Diagnose- und Werkstattklassen stehen Berufsfindung und Praktika im Mittelpunkt. Hervorzuheben ist dabei laut Pressemitteilung auch die enge Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. Ebenso wird dieser Weg bei verschiedenen Schülern von der Berufseinstiegsbegleitung oder anderen helfenden Kooperationspartnen unterstützt. (AZ)