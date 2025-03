Rocklegenden und gewaltige Stimmen in Hausen

Letzten Sommer fand das erste Konzert der Reihe „Rock zu Hausen“ statt. Der Abend mit den Bands Kilger, Power Station und Hauptact Rock Unlimited im Hof des Vereinsheims war ein so durchschlagender Erfolg, dass man den Headliner vergangenen Samstag für ein fulminantes Konzert im Vereinsheim zurückgeholt hat. Zuerst spielte allerdings die Vorband. White Noize brauchten nicht lange, um ihr Publikum zu überzeugen, bei den Lauingern saß jeder Ton. Rockklassiker wie Kansas’ “Carry On My Wayward Son” und Journeys “Don’t Stop Believin’” spielten sie mit einer Leichtigkeit, die man nur als „Rampensau“ haben kann. Jonas Friedke an der Gitarre spielte geschmackvolle Soli auf seiner goldenen Les Paul, Manuel Jörg am Schlagzeug und Dirk Solka am Bass waren eine fantastische Rhythmusgruppe. Die Textur bekam der Sound durch Heiko Ritz am Keyboard.

