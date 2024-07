Sailer-Gymnasiasten in Dillingen üben sich in der Wäschepflege

Wäschewaschen braucht Energie, Chemie und Zeit. Wie Frau und Mann hier sparen und trotzdem eine ordentliche Wäschepflege durchführen können, erklärten Hauswirtschafterinnen des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen zwei achten Klassen des Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums. Die Schülerinnen und Schüler nahmen mit ihrem Projekt „Fit für den eigenen Haushalt - Wäsche“ an der Projektwoche „Alltagskompetenz – Schule fürs Leben“ teil.

In einem großen Unterrichtsraum hatte Kerstin Kranzfelder den „Wäschezirkel“ aufgebaut. An neun Lernstationen sollten sich die Schülerinnen und Schüler selbständig die Prozesse der Textilpflege im Haushalt erarbeiten. Die Fachoberlehrerin ist am AELF Nördlingen-Wertingen für das Fach „Textilpflege“ zuständig und hatte laut Pressemitteilung leichtes Spiel mit den aufmerksamen und motivierten Achtklässlern. Da standen die Jungs genauso interessiert am Bügeltisch wie die Mädchen oder übten sich im Entfernen hartnäckiger Flecken aus einem Wäschestück. Selbst den anwesenden, ausschließlich männlichen Lehrkräften war die Neugier anzusehen. Freimütig räumten sie ein, dass ihre Kenntnisse hinsichtlich der richtigen Wäschepflege, der Nachhaltigkeit oder Zeitersparnis noch ausbaufähig sind.

Hauswirtschaftsrätin Verena Mengele vom AELF unterstützte die Schülerinnen und Schüler an den neun Lernstationen des „Wäschezirkels". Der Projekttag war Bestandteil der Projektwoche „Alltagskompetenz – Schule fürs Leben". Foto: Michael Ammich

So konnten nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch ihre Lehrer die Alltagskompetenz im Bereich der Wäschepflege weiterentwickeln. An den neun Stationen des Wäschezirkels lernten alle gemeinsam vorneweg, welche Textilien mit welchen Waschprogrammen und Temperaturen in der Maschine zu waschen und wie die Wäsche dafür vorzubereiten sind. Das betrifft das richtige Beladen der Waschmaschine ebenso wie den Umgang mit Reißverschlüssen oder das Vorbehandeln hartnäckiger Flecken. An der dritten Zirkelstation galt es die Waschmittel richtig zu dosieren, wobei es insbesondere auf den regionalen Härtegrad des Wassers zu achten gilt. „Pulver-Waschmittel sind generell umweltfreundlicher als flüssige Mittel“, erklärte Kranzfelder und erläuterte an der nächsten Station die Funktion der in den Waschmitteln enthaltenen Tenside.

Vom Einsatz von Weichspülern rät die Referentin ab

An der fünften Lernstation übten die Achtklässler die Wahl des richtigen Waschmittels für die unterschiedlichen Textilien. Vom Einsatz von Weichspülern riet ihnen Kranzfelder mit Nachdruck ab. Auf die Sauberkeit der Wäsche habe ein Weichspüler nämlich keinerlei Einfluss. Ein Vollwaschmittel und ein Colorwaschmittel seien in der Regel völlig ausreichend. Auch das Trocknen der Wäsche will gelernt sein, wie die Schülerinnen und Schüler an der nächsten Station erfuhren: ordentlich ausschlagen und beim Aufhängen die Seitennähte exakt übereinanderlegen. „Das spart bei vielen Textilien das Bügeln.“ Das Aufhängen der Wäsche ohne Trocknereinsatz sei das klima- und energieschonendste Trocknungsverfahren, bekräftigte Kranzfelder.

Station sieben bot ein digitales Quiz zur nachhaltigen Wäschepflege, mit dem die Achtklässler ihr Lernziel kontrollieren konnten. An der vorletzten Station durften sie sich im Bügeln versuchen. Dazu hatte jede und jeder von ihnen aus dem eigenen Haushalt eine Jeans, ein Hemd oder T-Shirt mitgebracht. Ganz am Ende des Wäschezirkels ging es um das ordentliche Zusammenlegen der Wäsche, das wesentlich zu einem auch optisch zufriedenstellenden Ergebnis der Wäschepflege beiträgt.

Spätestens nach dem Durcharbeiten der neun Stationen war den Schülerinnen und Schülern klar geworden, dass die Wäschepflege und das Führen eines Haushalts nicht nur mit praktischen Fähigkeiten, sondern auch mit Köpfchen und Umweltbewusstsein zu tun haben. Die Faktoren „Nachhaltigkeit“ und „Klimaschutz“ werden in der Hauswirtschaft zunehmend wichtig, betonte AELF-Lehrerin Kerstin Kranzfelder.