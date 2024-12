Schlägerei vor Kneipe in Dillingen: Polizei ermittelt gegen 46-Jährigen

Zu einer Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen kam es am Sonntag gegen 2 Uhr vor einer Kneipe in der Königstraße in Dillingen. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte laut Bericht der Polizei, als ein 46-Jähriger einem 27-jährigen Mann unvermittelt mit der Faust in das Gesicht schlug. Dieser wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Dillingen ermittelt gegen den 46-Jährigen wegen Körperverletzung. (AZ)

