Schwarz-Weiß-Ball: Dillingen feiert rauschende Partynacht

Hanni Kaim ist seit Jahrzehnten Stammgast beim Schwarz-Weiß-Ball, den die Wirtschaftsvereinigung Dillingen in Zusammenarbeit mit dem Kulturring der Stadt ausrichtet. „Seit ich 15 bin, genieße ich diesen Ball“, sagt die Dillingerin. Früher trat Kaim mit der Garde und dem Showtanz der Dillinger Faschingsfreunde im Stadtsaal auf. Seit vielen Jahren lässt sie sich nun mit ihrem Mann vom Zauber des Schwarz-Weiß-Balles anstecken. „Es ist eine gute Gelegenheit, nette Menschen in einem anderen Rahmen außerhalb des Alltags zu treffen“, stellt die Dillingerin fest. Mehr als 500 Gäste, die am Samstagabend in den Stadtsaal gekommen sind, sehen das offensichtlich ebenso.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtsaal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis