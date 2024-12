Soziales Engagement am Sailer

Soziales Engagement ist eines der Anliegen der Schulfamilie des Sailer-Gymnasiums. Gerade in der vorweihnachtlichen Zeit wollten die Schülerinnen und Schüler des AK Soziales mit der schon zur Tradition gewordenen Teilnahme an der Glücksbringer-Aktion dafür wieder ein deutliches Zeichen setzen. Dank ihres Spendenaufrufs an alle Klassen des „Sailer“ konnten der Dienststellenleiterin der Dillinger Malteser, Stefanie Remmele, zahlreiche Hilfspakete sowie ein Scheck für die Glücksbringer übergeben werden. Auch in weiteren Aktionen zeigte sich das soziale Engagement der Sailer-Schülerschaft: In verschiedenen Klassen wurden mit tatkräftiger Unterstützung einiger Lehrkräfte Weihnachtskarten gebastelt. Die individuell gestalteten Weihnachtsgrüße dürften die Bewohnerinnen und Bewohner des Heilig-Geist-Spitals in Dillingen besonders erfreut haben. Für die zweite Hälfte des Schuljahres sind bereits weitere soziale Aktionen in Planung.

