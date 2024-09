Die Dillinger Donaubrücke ist wieder befahrbar

Autofahrer in Dillingen können aufatmen: Die Donaubrücke ist nach der Sanierung in diesen Tagen wieder befahrbar. Wie die Dillinger Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, ist die Donaubrücke seit Freitagmittag wieder für den Verkehr freigegeben.

Seit Dienstag war die Dillinger Donaubrücke gesperrt

Im Herbst des vergangenen Jahres war die Dillinger Donaubrücke wegen einer Sanierung bereits gesperrt gewesen. Und im Juni konnte der Übergang wegen des Hochwassers nicht befahren werden. In dieser Woche war die Donaubrücke in der Kreisstadt von Dienstagmorgen an erneut gesperrt. Der Grund: Nach den Reparaturarbeiten im Herbst musste die beauftragte Firma jetzt nachbessern, informierte der Bauleiter Brückenbau des Staatlichen Bauamts in Krumbach, Kay Wolff, auf Anfrage unserer Redaktion. Die Mängel würden nun von der beauftragten Firma „im Zuge der Gewährleistung beseitigt“.

Der Termin für die Bauarbeiten sei bewusst noch in die Ferien gelegt worden, damit der Schulbusverkehr nicht beeinträchtigt werde.