Schulabschluss an der Dillinger Bona-Realschule: „Geht mit Gott – aber geht!“

Mit den Worten „Geht mit Gott – aber geht!“ hat Kaplan Wolfgang Ehrle die Absolventinnen und Absolventen der Dillinger St.-Bonaventura-Realschule in einer feierlichen Zeremonie in der Basilika verabschiedet. Der Gedanke, mit Gott in die Freiheit zu gehen, prägte auch die Ansprache von Schulleiter André Deppenwiese, der den scheidenden Zehntklässlerinnen und Zehntklässlern Mut für ihren weiteren Weg zusprach.

Oberbürgermeister Frank Kunz und Landrat Markus Müller betonten in ihren Grußworten die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf dem Bonacampus sowie die Bedeutung der Wertevermittlung an den Schulen des Schulwerks der Diözese Augsburg. Diese, so beide Redner, seien ein solides Fundament für das weitere Leben der jungen Menschen.

Sprachreise nach England stärkte den Zusammenhalt

Die ehemalige Schülersprecherin Franziska Aninger blickte auf eine von der Corona-Pandemie geprägte Schulzeit zurück. Besonders in Erinnerung blieb ihr die Sprachreise nach England in der achten Klasse – die erste gemeinsame Fahrt nach der Pandemie. Sie habe das Gemeinschaftsgefühl und den Zusammenhalt zwischen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften nachhaltig gestärkt. Auch der Elternbeirat gratulierte: Vorsitzende Anja Hungbaur lobte das Durchhaltevermögen der Jugendlichen ebenso wie die Unterstützung durch die Eltern, insbesondere während der Prüfungsphase.

Sarah Messer erreichte mit einem Notendurchschnitt von 1,0 die Bestnote

Insgesamt konnten alle 101 Prüflinge ihren Realschulabschluss erfolgreich absolvieren – ein bemerkenswertes Ergebnis. Besonders herausragend: Sarah Messer erreichte mit einem Notendurchschnitt von 1,0 die Bestnote. Fünf weitere Schülerinnen, Katharina Biber-Mayr, Sarah Deiner, Emily Fauth, Lena Sporer und Nadja Stadelmann erzielten mit einem Schnitt von 1,08 ebenfalls exzellente Leistungen.

Zum Abschluss wurden jene Schülerinnen und Schüler gewürdigt, die sich besonders im Schulleben engagiert haben – etwa in der SMV, der UNESCO-Gruppe, der SUSI-Initiative, als Tutorinnen und Tutoren oder in der Schulbusbegleitung. Musikalisch begleitet wurde die Entlassfeier vom gemischten Schüler-, Lehrer- und Elternchor unter der Leitung von Daniel Layer sowie der REALBonaband unter Dirigent Filip Marius. Erstmals unterstützte auch das Streicherensemble des St.-Bonaventura-Gymnasiums den feierlichen Rahmen.

Nach der Zeugnisvergabe lud der Elternbeirat zum Stehempfang in den Faustusgarten ein. Dort bot sich bei anregenden Gesprächen Gelegenheit, die vergangenen Schuljahre Revue passieren zu lassen. (AZ)