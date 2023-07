Dillingen

vor 48 Min.

Emotionaler Prozess: Schlug ein Mann die Söhne seiner Partnerin?

Am Amtsgericht Dillingen wurde ein Paar verurteilt, weil der Mann Kinder geschlagen und die Frau nicht interveniert hatte.

Plus Misshandelte Kinder müssen in Dillingen vor Gericht gegen den Partner ihrer Mutter aussagen. Staatsanwalt und Richterin wollten ihnen das eigentlich ersparen.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Strafprozesse vor Gericht emotional ablaufen. Schließlich geht es um die Zukunft der Angeklagten. Doch was am Donnerstag im Dillinger Amtsgericht ablief, das glich einem Thriller, und alle Parteien zeigten Nerven. Es ging darum, ob zwei junge Buben vom neuen Lebensgefährten ihrer Mutter geschlagen worden waren – nicht nur mit der flachen Hand, sondern auch mit einem Schuhlöffel und einer Geschenkpapierrolle. Und ob sich die Mutter ebenfalls schuldig gemacht hatte, da sie ihnen nicht half.

Davon ist zumindest von Beginn an der Staatsanwalt überzeugt, der gleich eingangs auch auf das ellenlange Vorstrafenregister des etwa 40-Jährigen hinweist. In diesem finden sich neben diversen Einträgen von Raub, Betrug und Beleidigung auch Körperverletzungen und eine Vergewaltigung. Richterin Gabriele Held und der Staatsanwalt versuchen vor dem eigentlichen Prozess, die Angeklagten zu Geständnissen zu bewegen. "Es wäre für die Kinder sicher belastend, wenn sie hier aussagen müssten", sagt Richterin Held eindringlich. Der Staatsanwalt stellt milde Strafen in Aussicht, falls Geständnisse gemacht würden. "Aber wenn die Kinder hier hereinkommen und anfangen zu sprechen, dann gibt es kein Zurück mehr. Und dann gnade Ihnen Gott." Doch auch nach einer halben Stunde Beratung auf dem Flur des Amtsgerichts ist das Paar nicht bereit zu reden. Das sollen sie später noch bereuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen