Dillingen

Tausende Besucher feiern am Wochenende auf dem „Dillinger Frühling“

Plus Der Wettergott meint es nicht so besonders gut mit dem Volksfest-Auftakt in Dillingen. Das tut dem Spaß im Zelt und in den Fahrgeschäften aber keinen Abbruch.

Von Harald Paul

Da hatte es jemand gut gemeint mit dem Wetter, als es Samstagnachmittag etwas auflockert und die Sonne zumindest teilweise über dem Festplatz erscheint. War der „Wettergott“ in diesem Fall vielleicht sogar Christian Schäbl? Der steht an seinem Eiswagen und lacht: „Wenn ich die Klappe von meinem Eiswagen öffne, kommt automatisch die Sonne raus.“ Die gute Laune dürfe man nicht verlieren, auch wenn es regnet. „Die Gäste kommen natürlich nicht bei Dauerregen, das ist klar“, sagt Schäbl. „Ich hoffe für alle, dass es trocken bleibt. Die Temperaturen um die 10 Grad Celsius sind nicht ganz so schlimm, nur trocken soll es bleiben.“ Das ist der fromme Wunsch des Eis-verkäufers, der sich im Laufe des Wochenendes leider nicht ganz erfüllen wird. Der guten Laune tut das aber keinen Abbruch.

Melina aus Wittislingen ist mit zwei Freundinnen auf dem Rummelplatz und lächelt zufrieden. „Ich habe an dem großen Loswagen schon einen Plüschhasen gewonnen“, sagt die 18-Jährige. „Wir kommen öfter hierher, viele Freunde von uns sind auch da.“ Mit 30 Schaustellern und vielen verschiedenen Attraktionen ist auf dem Dillinger Frühling schließlich auch für jeden das Passende dabei. Für die Kleinen gibt es sogar ein Mini Autoscooter und ein Hüpftrampolin. Aber beliebt sind auch zeitlose Klassiker wie das Kettenkarussell. Das jedenfalls sieht man sieht es am Strahlen der Fahrgäste.

