Tausende Euro Schaden bei Unfall in Dillingen

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Mittwoch in Dillingen gekommen. Gegen 11.45 Uhr befuhr ein 72-jähriger Fahrer eines Wohnmobils die Johannes-Scheiffele-Straße (bei Kaufland) in Richtung Hausener Straße. An einer Wendeplatte wendete er sein Fahrzeug und missachtete die Vorfahrt einer 33-jährigen Fahrerin, die aus Richtung Hausener Straße kam. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Bericht der Polizei auf rund 4000 Euro. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten. (AZ)

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hausener Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis