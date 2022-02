Umbau (fast) abgeschlossen: Das Dillinger Kino öffnet wieder

Plus Wochenlang wurde das Filmcenter Dillingen mit viel Aufwand umgebaut. Zur Wiedereröffnung gibt es eine Premiere, zu der eigens Schauspieler anreisen. Auch zum Thema Neubau gibt es endlich eine klare Entscheidung.

Wer das Dillinger Kino kennt, der wird das Dilli 1 auf den ersten Blick vielleicht gar nicht wiedererkennen. Die alten Sessel sind raus, die neuen schon fast alle drin. Und gleich wirkt der ganze Vorführsaal anders. "Klasse statt Masse", nennt es Claudia Mayr, die Betreiberin. "Wir hoffen, dass sich die Gäste bald wohler fühlen", sagt ihr Mann, Andreas Penthaler. Bis vor ein paar Wochen hatten - wenn man sich die Corona-Beschränkungen wegdenkt - knapp 100 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz im Dilli 1. Bald sind es noch 85. Die Betreiber des Dillinger Kinos gehen einen neuen Weg: weniger statt mehr. Und das ist nicht alles, was sich in den vergangenen Wochen geändert hat.