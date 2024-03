Umgehört auf der WIR: Ein Thema interessiert die Besucher besonders

Zum WIR-Auftakt sind viele Stammgäste nach Dillingen gekommen. Sie trotzen dem Regen und haben schon Pläne, was sie auf der Messe alles sehen wollen.

Der frühere Dillinger IHK-Vizepräsident Walter Berchtenbreiter ist nicht nur wegen seines früheren Amts Stammgast auf der WIR. "Wenn eine Messe alle zwei Jahre etwa 40.000 Besucher anlockt, dann ist das ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Landkreises Dillingen", sagt Berchtenbreiter. Die Anstrengungen der Aussteller für ihren Messeauftritt seien gewaltig. Vor diesem Engagement könne er nur den Hut ziehen, meint der Dillinger.

"Mich interessiert das Thema Fotovoltaikanlagen und das Speichern von Strom aus PV-Anlagen", sagt der Schwennenbacher Jürgen Schrell. Die WIR biete insgesamt einen guten Einblick in die lokale Wirtschaft. Den Ausstellern und dem Messeorganisator gebühre Respekt, sagt Schrell. Die WIR 2024 sei wieder richtig gut organisiert.