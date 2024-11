Unbekannte besprühen Autos in Dillingen – 10.000 Euro Schaden

Unbekannte haben in Dillingen mehrere geparkte Fahrzeuge im Bereich des Schlossparkplatzes in der Schloßstraße besprüht. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag zwischen 16.20 Uhr und 18.44 Uhr. Auch Wände wurden mit diversen Schriftzügen beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise mindestens 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. (AZ)

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis