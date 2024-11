Unbekannter beschädigt Fahrzeuge vor Autohaus in Dillingen

Ein bislang Unbekannter hat auf dem Gelände eines Autohauses in der Einsteinstraße in Dillingen zwei Fahrzeuge beschädigt. Informationen der Polizei zufolge ereignete sich die Tat am Sonntag, 17. November, zwischen 11 und 12 Uhr.

Wer hat die Fahrzeuge auf dem Autohaus-Gelände in Dillingen verkratzt?

Der Unbekannte verursachte Kratzer im Lack und hinterließ dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Dillinger Polizei leitete aufgrund dessen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Rufnummer 09071/560 zu melden. (AZ)