Unbekannter beschädigt Kleintransporter in Dillingen

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag einen in Dillingen abgestellten Kleintransporter angefahren. Der Polizei zufolge parkte das Fahrzeug am Fahrbahnrand in der Rudolf-Diesel-Straße. Konkret hat sich die Tat am 18. November im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 15 Uhr ereignet.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Unbekannte verursachte dabei einen Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich und entfernte sich, ohne den Unfall zu melden. Nun leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt ein. Zeuginnen und Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)