Unbekannter fährt in Dillingen Auto an und sucht das Weite

Mit einer Unfallflucht hat es die Polizeiinspektion Dillingen zu tun. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der Zeit zwischen 19 und 23 Uhr auf dem Schotterparkplatz an der Großen Kreuzung Altheimer Straße/Donauwörther Straße in Dillingen.

Der Schaden am geparkten Auto liegt bei etwa 2000 Euro

Ein bislang Unbekannter hat mit einem Fahrzeug einen grauen Wagen der Marke Ford beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, beging er anschließend Unfallflucht. Am geparkten Auto entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)