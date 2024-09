Unbekannter klaut in Dillingen E-Scooter und dreht seine Runden

Ein Unbekannter hat in Dillingen einen E-Scooter gestohlen und den Akku leer gefahren. Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen dem Samstag, 31. August, 20 Uhr, und dem darauffolgenden Tag um 2 Uhr morgens. Der E-Scooter stand ungesichert an einem Fahrradabstellplatz in der Rosenstraße und war zu diesem Zeitpunkt vollständig aufgeladen.

Am Sonntagvormittag fand man den leer gefahrenen E-Scooter hinter dem alten Bahnhofsgebäude, gegenüber dem dortigen Supermarkt. Personen, die in dieser Nacht etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefon 09071/560 melden. (AZ)