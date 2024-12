Unbekannter randaliert in Dillingen

Ein Unbekannter hat sich am Mittwoch kurz nach 19 Uhr ins Christa-Hochhaus an der Großen Allee in Dillingen Zutritt verschafft. Drinnen beschädigte er laut Polizeibericht mutwillig die Eingangstür des dortigen ehemaligen Restaurants. Es entstand ein Sachschaden in einem vierstelligen Bereich. Ein Zeuge beschrieb den Unbekannten als etwa 20- bis 25-jährigen Mann, der mit einer dunklen Winterjacke bekleidet war und eine Kapuze über dem Kopf trug. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen und bittet unter der Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

