Unbekannter steigt auf Autodach und sorgt für Schaden

Auf ein fremdes Autodach gestiegen ist ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dillingen. Wie die Polizei informiert, hat ein 21-Jähriger sein Fahrzeug gegen Mitternacht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Großen Allee abgestellt. Gegen 1 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter das Fahrzeug, indem er über die Motorhaube auf das Dach kletterte.

Zeugen beobachten in Dillingen, wie ein Unbekannter auf ein Autodach klettert

Unbeteiligte Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Es entstanden mehrere kleine Beschädigungen am Fahrzeug, deren Gesamtschaden auf circa 1000 Euro geschätzt wird. Die Polizei Dillingen ermittelt wegen Sachbeschädigung. (AZ)