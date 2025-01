Unfallflucht: Auto touchiert in Dillingen Radfahrer

Zu einer Unfallflucht ist es am Montagnachmittag in Dillingen gekommen. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad nach Polizeiangaben den Gehweg der Großen Allee entgegen der Fahrtrichtung aus Richtung der Großen Kreuzung. Beim Überqueren der St.-Wolfgangs-Straße erfasste ihn eine bisher unbekannte Fahrerin eines dunklen VW Passat mit DLG-Kennzeichen, die nach links auf die Große Allee ausfuhr. Die unbekannte Fahrerin setzte ihre Fahrt nach der Kollision mit dem Jugendlichen unerlaubt fort und beging damit Fahrerflucht. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Er beschrieb die Unfallflüchtige als etwa 25- bis 40-jährige Frau mit dunklen, langen Haaren. Sie trug eine große, schwarze Sonnenbrille. (AZ)

