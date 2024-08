Unfallflucht in Dillingen: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich in der Straße Oberer Quellweg in Dillingen eine Fahrerflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrer touchierte die linke Seite eines dort geparkten Autos und fuhr anschließend weiter, ohne den Unfall zu melden. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von 2500 Euro. Die Dillinger Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts der Unfallflucht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)

