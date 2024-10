Unternehmer tauschen sich bei Netzwerktreffen in Dillingen aus

In einem einladenden Ambiente fand in diesen Tagen ein Netzwerktreffen des BNI (Business Network International) VIA ISTER Dillingen im Gartencafé Spengler statt. Mehr als 50 Unternehmer aus der Region kamen zusammen, um sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden. Das Gartencafé Spengler bot den perfekten Rahmen für das Event.

Gastgeber und BNI-Chapterdirektor Johannes Sing begrüßte die Teilnehmer und betonte die Wichtigkeit von Netzwerken in der heutigen Geschäftswelt. „Gemeinsam sind wir stärker“, so Sing. Im BNI gehe es darum, einander zu unterstützen und Synergien zu nutzen. „Wer gibt – gewinnt“, betonte Sing.

Die Veranstaltung begann mit einer kurzen Vorstellungsrunde, in der jeder Teilnehmer die Gelegenheit hatte, sein Unternehmen und seine Dienstleistungen vorzustellen. Dies fördere nicht nur das Kennenlernen, sondern eröffnete auch zahlreiche Möglichkeiten für zukünftige Kooperationen. Besonders auffällig war die Diversität der Branchen, die vertreten waren – von Handwerksbetrieben über Dienstleister bis hin zu Start-ups und Kommunaleinrichtungen.

Nach dem offiziellen Teil hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, bei einem leckeren Fingerfood-Buffet und erfrischenden Getränken in lockerer Atmosphäre weiter ins Gespräch zu kommen. Viele nutzten laut Pressemitteilung die Gelegenheit, um konkrete Projekte zu besprechen und Kontakte zu vertiefen. „Es ist großartig, hier Gleichgesinnte zu treffen und von deren Erfahrungen zu lernen“, äußerte sich ein Teilnehmer begeistert.

Das Netzwerktreffen im Gartencafé Spengler habe einmal mehr die Stärken des BNI-Netzwerks unter Beweis gestellt: ein aktiver Austausch, Unterstützung unter den Mitgliedern und die Förderung regionaler Unternehmen. Die positive Resonanz der Teilnehmer lasse darauf schließen, dass solche Veranstaltungen in Dillingen auch künftig einen festen Platz im Kalender vieler Unternehmer haben werden. (AZ)