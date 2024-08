Unwetter: Auto steckt in Dillinger Unterführung fest

Ein starkes Unwetter hat am Mittwochabend zu einem Hochwasser in der Unterführung in der Altheimer Straße geführt. Ein 28-jähriger Autofahrer bemerkte gegen 19.20 Uhr das Hochwasser zu spät und fuhr in die Unterführung. Sein Wagen stand bis zur Hälfte im Wasser. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Zu dem Einsatz in der Unterführung musste auch die Feuerwehr Dillingen ausrücken. Die Entwässerungspumpen der Feuerwehr waren dort den Wassermassen nicht Herr geworden. Als der Wasserstand wieder zurück gegangen war, wurde das Auto von einer Abschleppfirma geborgen. Ob dabei ein Schaden am Fahrzeug entstanden ist, konnte noch nicht geklärt werden, so die Polizei.

Keller mussten in Dillingen und Lauingen ausgepumpt werden

Die Dillinger Feuerwehr war noch wegen des Regens an sechs weiteren Einsatzstellen unterwegs. Diverse Keller mussten ausgepumpt werden. Damit war auch die Feuerwehr in Lauingen beschäftigt. Die Gundelfinger und Peterswörther Einsatzkräfte hatten indes mit einem Baum zu tun, der zwischen Gundelfingen und Günzburg auf die Bundesstraße gefallen war. (AZ)