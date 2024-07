Vandalismus in Dillingen: Jugendliche beschädigen Bushaltestelle und Warnbake

Zwei bislang unbekannte jugendliche Täter konnten am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr dabei beobachtet werden, wie sie zunächst in der Dillinger Rosenstraße diverse Schriftzüge an eine Glasscheibe einer Bushaltestelle anbrachten. Im weiteren Verlauf wurde auch noch eine Warnbake in der Wilhelm-Bauer-Straße beschmiert. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise, die zur Täterermittlung führen können, werden von der Polizei unter 09071/560 entgegengenommen. (AZ)

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Warnbake Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bushaltestelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis