Vandalismus in Dillinger Rohbau: Unbekannter beschädigt Heizungsrohr

Im Zeitraum von Mittwoch, 20.30 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter in einem Rohbau in der Otto-Brenner-Straße in Dillingen ein Heizungsrohr. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden. (AZ)

