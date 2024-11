Vierbeiner meistern Prüfung erfolgreich

Am frühen Morgen starten die Teams zur Leistungsprüfung. Alle haben wochenlang hart trainiert und stehen nun mit ihren Hunden parat. Erfolgreich waren dabei: Sonja Lang mit Lani, Julia Gruber mit Kaya, Sophie-Marie Schweizer mit Pini Richter Elmar Mangold aus Waldstetten und Richterin Nicoline Graf-Roth aus Gundelfingen nehmen die Leistungsprüfung ab. Anschließend geht es mit den BGVP-Prüflingen in die Dillinger Innenstadt zum „Stadtteil“, dabei sollen die Hunde zeigen, dass sie sich auch in jeder Alltagssituation nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen und ihrem Besitzer überallhin folgen. Auf dem Hundeplatz zeigen die Teams dann ihre lang trainierten Übungen. Mit Bravour haben Bianca Dörfl mit Odin, Sophie Wengenmayr mit Aloisius, Gertrud Schwertschlager mit Speedy, Marion Rodriguez mit Bruno und Barbara Seller-Bauer mit Finja, die Begleithundeprüfung abgelegt.

