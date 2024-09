Von Takis bis Cola: Automatenboom im Landkreis Dillingen zu sehen

In der ehemaligen Dillinger Fundgrube Preisfuchs am Stadtberg sind die Gebrauchtwaren verschwunden, inzwischen stehen hier mehrere Automaten und ein paar Pflanztöpfe. Hinter Glas warten bunte Chipstüten und Getränkedosen mit knalliger Aufschrift. Aber auch Fleisch vom hiesigen Metzger gibt es zu kaufen. Und Sexspielzeug. Doch der Laden am Stadtberg ist dabei nicht der einzige Ort, an dem in jüngster Zeit im Landkreis Dillingen Automaten aufgetaucht sind.

Christina Brummer