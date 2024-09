Vorfahrt missachtet: Unfall zwischen zwei Autos in Dillingen

Am Einmündungsbereich Georg-Schmid-Ring/Wachtelweg in Dillingen ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen. Gegen 13 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Pkw den Wachtelweg in südliche Fahrtrichtung und bog nach links in den Georg-Schmid-Ring ein.

Ein 73-Jähriger missachtet die Vorfahrt

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 73-Jährigen, welcher mit seinem Pkw den Georg-Schmid-Ring in östliche Fahrtrichtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro. Den 47-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (AZ)