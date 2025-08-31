Vorfahrtsmissachtung führt in Donaualtheim zu Sturz

Ein 17-jähriger Rollerfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag leicht verletzt. Der 17-Jährige befuhr die Ulrichstraße in Donaualtheim in Richtung Neresheimer Straße auf der nach links abknickenden Vorfahrtstraße gegen 15.30 Uhr. Währenddessen näherte sich nach Angaben der Polizei ein 38-jähriger Autofahrer von der Hackenbergstraße in Richtung Ulrichstraße und hätte dem Rollerfahrer aufgrund eines Stoppschildes Vorfahrt gewähren müssen. Der 38-Jährige übersah den 17-Jährigen mit seinem Roller, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der 17-Jährige stürzte, wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand nach Schätzungen der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

