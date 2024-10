Vorsitzende des Integrationsbeirates in Dillingen eingebürgert

Khadija Alkhatib und ihre Kinder bekamen kürzlich im Dillinger Rathaus ihre deutschen Reisepässe ausgehändigt. Hierbei anwesend waren auch der Landtagsabgeordnete Manuel Knoll, Oberbürgermeister Frank Kunz und der Vorsitzende des Dillinger Flüchtlingshelferkreises Georg Schrenk, sowie die stellvertretende Helferkreisvorsitzende Cornelia Kügel-Merkel. Sie hatten es sich nicht nehmen lassen, der Vorsitzenden des Integrationsbeirats und ihren Kindern in diesem denkwürdigen Moment ihre Glückwünsche auszusprechen. Der Vorsitzenden des Integrationsbeirats und dem engagierten Mitglied des Flüchtlingshelferkreises Khadija Alkhatib sowie ihren Kindern wünschten die Anwesenden alles Gute und viel Glück für ihre Zukunft als deutsche Staatsbürger. Zuvor hatte Alkhatib, die aus Syrien stammt, alle zwei Jahre zur syrischen Botschaft fahren müssen, um die Nationalpässe für sich und ihre Familie gegen hohe Gebühren abzuholen, um deutschen Gesetzen Rechnung zu tragen.

Alkhatib studiert derzeit Sozialpädagogik

Die hohen Passgebühren unterstützen, so der Helferkreis in einer Pressemitteilung, zudem auch noch das Regime von Baschar al-Assad. Dabei sei ebenjenes Regime der Grund gewesen, warum Alkhatib überhaupt erst geflohen sei. Khadija Alkhatib sei sehr dankbar für die Unterstützung und Wertschätzung, die sie in Dillingen von Beginn an erfahren durfte. „Worte reichen kaum aus, um ihre Freude darüber auszudrücken“, sagte die Englisch-Lehrerin und derzeitige Studentin der Sozialpädagogik. Sie will sich, nunmehr als Deutsche, für die Werte des Grundgesetzes, deutsches Recht und kulturelle Vielfalt einsetzen. (AZ)