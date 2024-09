Vortrag in Dillingen: Tipps zum Gärtnern in Zeiten des Klimawandels

Der Obst- und Gartenbauverein Schretzheim lud in diesen Tagen zu einem Fachvortrag in die Gärtnerei Söhner ein. Gärtnermeister Peter Söhner referierte über die Herausforderungen des Klimawandels für den Gartenbau. Die gut besuchte Veranstaltung bot den interessierten Vereinsmitgliedern und Gästen wertvolle Einblicke in die Auswirkungen des Klimawandels auf Böden und Pflanzen sowie praktische Tipps, um im Einklang mit den veränderten Bedingungen zu gärtnern. Söhner betonte, dass ein Umdenken im Gartenbau nötig sei, um sich an veränderte Temperaturen, extreme Wetterereignisse und Trockenperioden anzupassen. Wichtige Themen des Vortrags waren die richtige Pflanzenwahl, die Nutzung wassersparender Bewässerungsmethoden wie „Ollas“ und die Verbesserung der Bodenstruktur durch Mulchen und Kompostierung. Ein besonderes Highlight war die Vorstellung der „Drei Schwestern“, einer traditionellen Mischkultur aus Mais, Bohnen und Kürbis, die besonders an trockene Bedingungen angepasst ist.

Den „Keyhole-Garten“ bei Vortrag in Dillingen vorgestellt

Zudem stellte Söhner den „Keyhole-Garten“ vor, ein kreisförmiges Hochbeet, das eine effiziente Nährstoffversorgung und Wassernutzung ermöglicht. Auch die Förderung der Biodiversität und der Einsatz von natürlichem Pflanzenschutz waren zentrale Themen. Die Zuhörer zeigten reges Interesse und beteiligten sich lebhaft an der anschließenden Diskussion. Der gelungene Abend endete mit einem angeregten Austausch unter den Teilnehmern, die viele Anregungen für ihre eigenen Gärten mitnahmen. (AZ)