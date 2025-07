Wallfahrtsmesse der Frauenbund-Vereine

Am Fest „Mariä Heimsuchung“ wurde auf Einladung des Frauenbund-Teams Fristingen in der Pfarrkirche St. Blasius die alljährliche Wallfahrtsmesse der sechs Frauenbund-Vereine des Bezirks Dillingen gefeiert. Nach der Begrüßung durch Bezirksleiterin Bernhardine Wallner-Leinweber, eröffnete Stadtpfarrer Harald Heinrich den Gottesdienst, passend zum Festtag, mit einem Zitat von Martin Buber: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“.

Er erläuterte den zahlreich erschienenen Frauen auch, dass der Begriff „Heimsuchung“ in diesem Fall keine negative Bedeutung hat, sondern viel mehr von der „Heimsuchung“, also dem Besuch, der Maria bei ihrer Verwandten Elisabeth erzählt. Mitgestaltet wurde der Gottesdienst von Frauenbundfrauen aus Fristingen und Gemeindereferentin Susanne Müller, die als Leiterin des Chors „Impuls" auch für dessen musikalische Umrahmung sorgte. Die Kollekte in Höhe von 550 Euro soll dem Kinderheim St. Clara in Gundelfingen zugutekommen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!