Wenn die Dillinger Sandtner-Orgel zum Symphonieorchester wird

Plus Bernhard Leonardy debütiert beim Dillinger Orgelsommer mit Dvořáks Symphonie „Aus der neuen Welt“. Er erweist sich als Meister der Registrierungskunst.

Von René Brugger

Bernhard Leonardy aus Saarbrücken gestaltete die jüngste Orgelmatinee des Dillinger Orgelsommers. Mit seiner eigenen Bearbeitung der ursprünglich für Orchester komponierten Symphonie Nr. 9 op. 95 „Aus der neuen Welt“ von Antonín Dvořák überzeugte er eine große Zuhörerschaft. Leonardy gilt unter den deutschen Konzertorganisten als Größe. Seine zahlreichen Rundfunkeinspielungen und CD-Aufnahmen, darunter die herausragende Interpretation der Mendelssohn-Orgelsonaten an der historischen Orgel der Abteikirche Neresheim, weisen ihn als exzellente Künstlerpersönlichkeit aus. Vielfach ausgezeichnet, präsentiert er sein Können nicht nur im Rahmen von Konzerten auf internationaler Bühne, sondern ist seit vielen Jahren als Leiter verschiedener Musikfestivals musikalischer Brückenbauer im Grenzgebiet zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg.

Ein musikalischer Brückenbauer zwischen der „alten“ und der „neuen Welt“ war auch der tschechische Komponist Antonín Dvořák (1841-1904), dessen bekannte Symponie Nr. 9 „Aus der neuen Welt“ im Mittelpunkt von Leonardys Konzert stand. Dvořák, 1892 zum Direktor des National Conservatory of Musik in New York berufen, komponierte diese Orchestersymphonie „im Geiste amerikanischer Volkslieder“ während seines dreijährigen Amerikaaufenthaltes. Die Premiere dieses Werks fand am 16.12.1893 in der New Yorker Carnegie Hall statt. Es gilt als seine populärste Komposition und gehört bis heute zu den meistgespielten Symphonien weltweit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

