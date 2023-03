Wer hat die Bremsleitung am Roller beschädigt?

Das Gefährt ist in Dillingen mutwillig manipuliert worden.

In der Nacht von Sonntag, 19 Uhr, auf Montag, 8.15 Uhr, wurde die Bremsleitung eines Leichtkraftrades beschädigt, so dass Bremsflüssigkeit austrat. Der Motorroller war zum Tatzeitpunkt in der Schultheißstraße auf Höhe der 30er-Hausnummern vor einem Mehrfamilienhaus geparkt gewesen. (AZ)