Aufkleber-Angriff auf Auto in Wertingen: Schaden im dreistelligen Bereich verursacht

Mehrere Aufkleber hat ein Unbekannter an einem Auto hinterlassen. Die Polizei ermittelt auch in einem Fall von Sachbeschädigung, der sich in Bergheim ereignet hat.
    In Wertingen ermittelt die Polizei nach einem Aufkleber-Angriff auf ein Auto.
    In Wertingen ermittelt die Polizei nach einem Aufkleber-Angriff auf ein Auto. Foto: Marijan Murat/ dpa (Symbolbild)

    Einen schwarzen Audi hat im Mödinger Gemeindeteil Bergheim jemand mutwillig beschädigt. Laut Polizei wurde das Auto, das im Mittelweg abgestellt war, zwischen dem 2. Oktober, 16 Uhr, und dem 3. Oktober, 13 Uhr, auf der linken Seite zerkratzt. Der Schaden liegt demnach im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei in Dillingen hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

    Auto beklebt und Lack beschädigt: Polizei ermittelt

    Auch in Wertingen ist ein Auto Ziel von Vandalismus geworden. In der Zusmarshauser Straße, meldet die Polizei, brachte zwischen dem 2. Oktober, 22 Uhr, und dem 3. Oktober, 15.30 Uhr, ein bislang Unbekannter mehrere Aufkleber auf einem geparkten Auto an. Nach Angaben der Polizei wurde dabei der Lack beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich ebenfalls auf einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich. Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der PI Dillingen unter 09071/560 oder bei der Wertinger Polizeistation unter 08272/99510 melden. (AZ)

