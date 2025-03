Autos beschädigt und Kleinkraftrad geklaut: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Dillingen und Wertingen sucht nach verschiedenen Verkehrsdelikten und einem Diebstahl nach Zeugen. In der Wertinger Schücostraße wurde zwischen vergangenem Donnerstag und Freitag ein dort geparkter Elektro-VW an der rechten Seite beschädigt. Der unbekannte Täter hinterließ einen Schaden von rund 1500 Euro.

In Bachhagel wurde im Zeitraum zwischen vergangenem Dienstag und Donnerstag ein in der Vogtstraße abgestellter weißer Dodge Challenger GT an der Fahrzeugfront beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe stehen noch aus.

Kleinkraftrad verschwindet aus Hof eines Dillinger Mehrfamilienhauses

In Dillingen verschwand in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Tianying. Das Fahrzeug war im Hof eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs. Zeugen, die in den einzelnen Fällen Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)