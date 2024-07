Heimatzeitung öffnet Türen zu unseren „Hidden Champions“

Sie werden gerne als „Hidden Champions“ bezeichnet: mittelständische Firmen, die es in ihren Märkten an die Spitze geschafft haben und oft weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit agieren. Solche verborgenen Champions gibt es auch im Landkreis Dillingen. Etwa die Firma MTC Micro Tech Components in Dillingen – oder das Wertinger Unternehmen WDT – Werner Dosiertechnik, das erst in den vergangenen Tagen zum dritten Mal mit dem Top-100-Siegel ausgezeichnet wurde.

Diese heimlichen Marktführer sind Ziel unserer diesjährigen Sommeraktion. Die Donau Zeitung und die Wertinger Zeitung öffnen für ihre Leser und Leserinnen in den Sommerferien und den Wochen danach Türen zu mittelständischen Firmen. Dies kann auch ein bisschen ein Kontrapunkt zur gegenwärtigen Stimmung im Land sein. Denn in der öffentlichen Diskussion ist viel von der wirtschaftlichen Stagnation in Deutschland die Rede. Da tut es vielleicht gut, auf unsere Macher und Macherinnen in der Region zu blicken.

Die Firma MTC hat einen Neubau im Dillinger Gewerbegebiet Siemensstraße erstellt

Den Auftakt bei unserer Sommerserie macht die Firma MTC in Dillingen, die einen Neubau in der Josef-Krätz-Straße 13 im Gewerbegebiet Siemensstraße erstellt hat. Geschäftsführer Matthias Kronmüller wird am Dienstag, 30. Juli, um 14 Uhr 20 Leser und Leserinnen durch das Unternehmen führen. Die Firma MTC Micro Tech Components sorgt mit ihren Produkten dafür, dass elektromagnetische Störungen in Geräten vermieden werden. Thermische Materialien werden wiederum dafür eingesetzt, dass es zu keiner Überhitzung von elektronischen Bauteilen kommt.

„Wir bewegen uns in einer Nische“, sagt Geschäftsführer Matthias Kronmüller. Aber in diesem Bereich ist das Unternehmen aus Dillingen ganz vorne dabei. „Wir beliefern von Dillingen aus ganz Europa und die ganze Welt“, erklärt Kronmüller. Er freue sich sehr darauf, Leser und Leserinnen durch die 1992 gegründete Firma mit ihrem modernen Büro- und Lagergebäude zu führen.

Ein modernes Firmengebäude hat das Unternehmen „MTC Micro Tech Components" in der Josef-Krätz-Straße 13 in Dillingen errichtet. Foto: Berthold Veh

Wer an der Führung am 30. Juli bei MTC teilnehmen möchte, schickt bis zum Donnerstag, 25. Juli, 12 Uhr, eine E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de. Die 20 Plätze werden unter den Einsendern und Einsenderinnen verlost, die Teilnehmenden werden von uns verständigt. Bitte unbedingt vollständige Adresse und Telefonnummer angeben. Weiter geht es dann am Donnerstag, 8. August, bei der Firma Werner WDT Dosiertechnik in Wertingen.