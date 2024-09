Sommer-Endspurt in den Freibädern im Landkreis Dillingen

Ende gut, alles gut – mit diesen Worten könnte man frei nach William Shakespeare auf die diesjährige Freibad-Saison im Landkreis Dillingen blicken. Die meisten Leser und Leserinnen dürften angesichts der zurückliegenden sonnigen Wochen den lausigen Beginn im Frühjahr vergessen haben. „Der Anfang der Saison war im Eichwaldbad in der Tat furchtbar“, sagt der Leiter der Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen, Wolfgang Behringer. Im Mai und Juni hatte es viel geregnet. Der Saisonstart sei richtig schlecht gewesen, räumt Behringer ein.

Der Werkleiter geht davon aus, dass es bis zum kommenden Sonntag, 8. September, noch Badewetter geben könnte. „Deshalb hoffen wir, dass wir die Marke von 90.000 Besuchern und Besucherinnen noch knacken können“, sagt Behringer. Damit wäre die Besucherzahl vom vergangenen Jahr, die im Dillinger Eichwaldbad bei 85.000 lag, deutlich übertroffen. „Wir hatten eine gute Freibad-Saison“, stellt der Werkleiter fest.

Das Eichwaldbad und das Dillinger Hallenbad machen jährlich etwa 750.000 Euro Defizit

Eines ändert auch ein guter Besuch nicht. Der Betrieb des Eichwaldbades und des Dillinger Hallenbades reißt ein Loch in die kommunalen Kassen. Das Defizit für die beiden Bäder liegt bei rund 750.000 Euro, erklärt Behringer. Wegen steigender Energie- und Personalkosten werde es auch nicht weniger. Langsam können sich Schwimmer nun auf den Start der Hallenbad-Saison einstellen. Die Einrichtung in der Ziegelstraße 10 öffnet am Montag, 23. September, allerdings findet an diesem Tag noch kein öffentliches Schwimmen statt. Am Dienstag, 24. September, ist dann von 15 bis 16 Uhr Seniorenschwimmen und von 16 bis 21 Uhr Familienschwimmen. Die Eintrittspreise sind auf der Webseite dsdl.de unter der Rubrik Bäder zu finden.

Das Wertinger Freibad am Judenberg öffnet am Sonntag ebenfalls zum letzten Mal in diesem Jahr. Auch Verena Beese von der Wertinger Stadtverwaltung erinnert auf Anfrage an den schlechten Start in diese Saison. Wenn am Sonntagabend zugesperrt werde, könne man aber zufrieden Bilanz ziehen. „Etwa 40.000 Badegäste werden in diesem Jahr das Wertinger Freibad besucht haben“, sagt Beese voraus. Es sei kein schlechtes Jahr gewesen. Im Gegenteil. Im vergangenen Jahr kamen etwa 33.000 Badegäste ins städtische Freibad nach Wertingen.

Das Rekordjahr in Lauterbach war 2018 mit 24.000 Besuchern

Das dritte Freibad im Landkreis Dillingen ist in der Badstraße in Lauterbach zu finden. Auch dort endet am kommenden Sonntag die Badesaison. Da das Wetter zum Saisonende noch sehr gut war, hätten die Besucherzahlen vom vergangenen Jahr fast erreicht werden können, teilt die Gemeinde Buttenwiesen mit. Bis zum Sonntag werden in der Saison 2024 etwa 19.500 Badegäste das Freibad Lauterbach besucht haben. Dies sei „eine stattliche Besucherzahl“ trotz des anfangs durchwachsenen Wetters. Im Vorjahr konnte der Bademeister rund 21.000 Besucher begrüßen. 2018 war für Lauterbach ein Rekordjahr mit mehr als 24.000 Besuchern und Besucherinnen. Insgesamt könne man heuer wieder von einer guten Badesaison sprechen. (mit AZ)