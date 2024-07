Missachten der Vorfahrt in Dillingen und Wertingen

Ein 21-Jähriger und eine 56-Jährige nehmen ihren Unfallgegnern jeweils die Vorfahrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 16.000 Euro.

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr fuhr ein 21-jähriger Fahrer eines Honda von der untergeordneten Frauentalstraße in Dillingen nach links in die Hausener Straße ein. Er missachtete die Vorfahrt einer 37-jährigen Kia-Fahrerin, die auf der Hausener Straße in Richtung Lauinger Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich laut Polizei auf ungefähr 10.500 Euro. Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es rund zwei Stunden später in Wertingen gekommen. Gegen 10.15 Uhr fuhr eine 56-jährige Opel-Fahrerin aus der untergeordneten Kanalstraße nach links in die Augsburger Straße ein. Sie nahm einem 54-jährigen Peugeot-Fahrer die Vorfahrt, der die Augsburger Straße aus Richtung des dortigen Kreisverkehrs befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Autos. An diesen entstand Gesamtschaden von etwa 5.500 Euro, schätzt die Polizei. (AZ)