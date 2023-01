So glänzen Sie auf dem Dillinger Schwarz-Weiß-Ball

Die Dillinger Wirtschaftsvereinigung rollt am Samstag den roten Teppich für Promis aus. Wir haben wichtige Tipps für die Abendkleidung – und für Nichttänzer.

Sehen und gesehen werden: Beim Schwarz-Weiß-Ball treffen sich am Samstagabend Promis aus dem Landkreis im Dillinger Stadtsaal. Die Wirtschaftsvereinigung als Veranstalter rollt dabei nicht nur im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich einen roten Teppich für die Gäste aus. Der Ball ist längst ausverkauft. Doch was trägt man an diesem Abend und wie übersteht man als Nichttänzer diesen Termin? Wir haben nachgefragt und gerade für Menschen, denen auf dem Tanzparkett das musikalische Taktgefühl abgeht, wichtige Tipps erhalten.

"Eine Fliege ist beim Dillinger Schwarz-Weiß-Ball wünschenswert"

Zunächst zum "Dresscode". Elegante Abendkleidung sei erwünscht, schreibt die WV Dillingen in ihrem Faltblatt. Für Geschäftsführer Frank Hertle von Mann und Mode in Dillingen ist klar, was da die Stunde für Herren geschlagen hat. "Beim Schwarz-Weiß-Ball ist ein schwarzer oder anthrazitfarbener Anzug angesagt", sagt Hertle. Ob da der dunkelblaue Anzug noch durchgeht? "Blautöne gehen noch", teilt der Herrenmode-Fachmann mit. So ganz glücklich scheint Hertle aber mit dieser Auskunft nicht zu sein. Und er hat noch eine klare Empfehlung. "Zumindest für den Anfang des Balles wäre eine Fliege wünschenswert." Krawatten seien jedenfalls beim Schwarz-Weiß-Ball nicht so angesagt.

Ausverkauft: Der Dillinger Schwarz-Weiß-Ball am Samstag ist erneut ein Magnet. An der Abendkasse gibt es nur noch Flanierkarten. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

Für Notfälle hat Hertle Anzüge auf Lager. Ob die Größe dann passt, ist natürlich die Frage. Selbstverständlich ist das nicht. Vor zwei Jahren seien nach dem Corona-Lockdown alle Lagerbestände der Hersteller weggekauft worden. Bei schwarzen Anzügen gebe es mitunter immer noch zwei Monate Wartezeit. "Früher war es mal ein Tag oder zwei", blickt der 51-Jährige zurück. Auch bei weißen und cremefarbenen Hemden habe es Lieferprobleme gegeben.

Salbeigrün, Baby- und Dunkelblau, aber auch Pastellfarben

Frauen tragen beim Schwarz-Weiß-Ball elegante Abendkleider. Einen eindeutigen Trend gebe es nicht, er reicht "von Glitzer bis zur Seide, und es sind auch Blumenmuster gefragt", sagt Marketing-Assistentin Jessica Micheler vom Modehaus Schneider, das Filialen in Wertingen und Dillingen betreibt. Die Trendfarben seien Salbeigrün, Babyblau und Dunkelblau, erläutert die Modefachfrau. Gut gehen auch die Pastellfarben. Es sei problemlos möglich, sich noch kurzfristig einzudecken, sagt Micheler.

Gar nicht kurzfristig lassen sich Tanzkünste erlernen. Der Tanzsportclub Dillingen habe deshalb im Vorfeld des Schwarz-Weiß-Balls zwei Termine angeboten, informiert TSC-Vorsitzende Christina Stehle auf Anfrage. "Es kommen immer dieselben, die sich auf den Ball vorbereiten", erläutert Stehle. Für diejenigen, die nicht tanzen können, hat die Vorsitzende mehrere gute Tipps parat. "Einfach auf die Tanzfläche gehen, Lächeln ist dann das Allererste", empfiehlt Stehle.

Und zweitens: "Sich zur Musik bewegen und vor allem nicht nachdenken." Grundsätzlich könne man mit Discofox und Wiener Walzer gut durch den Abend kommen. Wem der Walzer Schwierigkeiten bereite, habe meist das Glück, dass zu späterer Stunde kein Walzer mehr gespielt werde. "In der Bar braucht man nicht mehr tanzen", sagt Stehle. Der TSC Dillingen habe während der Corona-Zeit wie viele andere Vereine Mitglieder verloren. "Jetzt wollen die Menschen aber wieder tanzen", sagt die Vorsitzende. Der Dillinger Tanzsportclub zähle derzeit 80 Mitglieder – Tendenz steigend.

Dillinger Gäste haben sich "mit dem Tanz- und Feierfieber angesteckt"

WV-Vorsitzende Sylvia Stapfer sowie Oberbürgermeister und Schirmherr Frank Kunz freuen sich auf den Ball, der schon seit Wochen ausverkauft ist – nur Flanierkarten sind noch an der Abendkasse erhältlich. "Nach zwei Jahren Virus-Pause haben sich die Gäste jetzt ganz offensichtlich mit dem Tanz- und Feierfieber angesteckt", stellen Stapfer und Kunz in einer Pressemitteilung fest. Veranstaltet wird der Ball traditionell von der Dillinger WV, Kulturring und Stadt unterstützen das Event. Der Hauptsponsor Energie Schwaben stellt unter anderem einen Fotografen für Erinnerungsbilder und für alle Besucherinnen und Besucher.

Zu Beginn stimmt am Samstag um 19 Uhr im Foyer, in dem es erstmals auch eine Champagner-Bar gibt, ein Klavier-Saxofon-Duo, bestehend aus Alexandra Finck und Marie-Sophie Schweizer, mit einer Mischung aus Jazz, Balladen und Latin auf den Tanzabend ein. Im Saal erwartet Miss Kavila mit ihrer Showband die Gäste. Oben im ersten Stock steht bis spät in die Ballnacht die Black & White Bar bereit – die passende DJ-Musik kommt hier vom Plattenteller. Aufgelockert wird das Programm mit einer Reihe von Einlagen, darunter einem Showtanz, Akrobatik, Zauberei und Lichtshow.

