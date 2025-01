Verkehrsunfälle mit hohem Sachschaden in Dillingen und Wertingen

Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads erlitt bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Dillinger Stadtteil Donaualtheim leichte Verletzungen. Gegen 7 Uhr befuhr er die Marienstraße mit seinem Kleinkraftrad stadteinwärts. Aus Unachtsamkeit fuhr er nach Polizeiangaben alleinbeteiligt ungebremst gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Der Jugendliche zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Insgesamt entstand ein Unfallschaden von ungefähr 8.500 Euro.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagvormittag auf der Staatsstraße 2033 Höhe Wertingen. Gegen 11.15 Uhr befuhr ein 66-jähriger Fahrer die Staatsstraße in Richtung Augsburg. Aus einer Fahrzeugkolonne heraus wollte er eine vorausfahrende 37-jährige Fahrerin überholen, die hinter einem Traktor fuhr. Beim Ausscheren nach links kollidierte der 66-Jährige mit dem Fahrzeug eines 59-Jährigen, der bereits zuvor sein Überholmanöver eingeleitet hatte. Beim Gegenlenken touchierte der 66-Jährige das Auto der 37-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)