Wohnmobil beim Abbiegen in Dillingen übersehen: zwei Verletzte und zwei demolierte Fahrzeuge

Ein Wohnmobil übersah eine 67-jährige Pkw-Fahrerin am Freitag gegen 14.30 Uhr beim Abbiegen. Wie die Polizei mitteilt, war sie auf der Donaustraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung zum Georg-Schmid-Ring wollte sie nach links in diesen abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden 74-jährigen Geschädigten in seinem Wohnmobil.

Der Gesamtschaden des Unfalls in Dillingen beläuft sich auf rund 7500 Euro

Beide Fahrzeugführer verletzten sich durch den Verkehrsunfall leicht. Der Geschädigte begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Die Unfallverursacherin wurde ambulant im Krankenhaus Dillingen behandelt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 7500 Euro. (AZ)