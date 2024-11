Dillingen zählt zu den glücklichsten Landkreisen in Deutschland

Die Süddeutsche Kassenlotterie (SKL) hat im Landkreis Dillingen 200 Menschen befragt, ob sie glücklich sind. Das Ergebnis im Glücksatlas 2024, den das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg erstellt hat: Der „Glücks-Mittelwert“ ist in der Region top. Der Landkreis Dillingen liegt mit 8,01 von 10 deutschlandweit auf dem dritten Platz hinter Fürstenfeldbruck (8,02) und Gießen in Hessen (8,11). Die Analyse basiert auf Daten von rund 30.000 Befragten aus der Glücksatlas-Datenbank der Jahre 2021 bis 2023, schreibt das Unternehmen. Mithilfe von Regressionsanalysen und insgesamt 75 Indikatoren wurden die Einflussfaktoren auf die Lebenszufriedenheit untersucht. Was macht die Menschen im Landkreis Dillingen so glücklich?

Dominik Bunk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis