Dillingen

18:30 Uhr

Stadtkapelle gestaltet eine zauberhafte Reise durch die Welt der Blasmusik

Plus Die Stadtkapelle Dillingen reißt erneut die Zuhörer im Stadtsaal mit. Dieses Mal braucht es auch einen Märchenerzähler.

Von Silvia Schmid

„Das Jahreskonzert unsere Stadtkapelle ist das Highlight des Jahres“, schwärmt Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz nach der fulminanten Vorstellung am Sonntag im Stadtsaal Dillingen. Zum ersten Advent hatte sich die Kapelle in diesem Jahr ein besonders schönes Thema ausgesucht: Unter dem Motto “Es war einmal …“ führte das Bläserensemble musikalisch durch die Welt verschiedenster Märchen und Geschichten aus alten und modernen Zeiten. Den Rahmen bildete die Geschichte von Leander, der um die Welt reist und dabei allerlei seltsamen Gestalten begegnet, die manch einem bekannt vorgekommen sein dürften, darunter Oger Shrek, die Eiskönigin Elsa, die Riesen aus Gullivers Reisen, der Zauberer von Oz oder auch Phileas Fogg auf seiner Reise um die Welt in 80 Tagen.

Wie gewohnt zog das starke Dillinger Bläserensemble dabei alle Register, Dirigentin Marie Sophie Schweizer ist Perfektionistin, wenn es darum geht, die verschiedensten Geräusche aus der Natur mit Instrumenten nachzuahmen. Dass diese Art zu spielen den Musizierenden Freude bereitet, ist unüberseh- und vor allem unüberhörbar. Auch die jungen Nachwuchsmusikerinnen und -musiker vom Kreisjugendblasorchester KJBO unter Leitung von Ann-Maria Huber wurden perfekt in das Programm integriert und stellten unter Beweis, was sie im vergangenen Jahr dazugelernt haben. Die Förderung und Ausbildung der Jungmusikerinnen und -musiker ist Anspruch und Aufgabe der Stadtkapelle, denn nur so ist sichergestellt, dass das Orchester auch in Zukunft voll besetzt ist und in jeder Instrumentengruppe wieder Spielerinnen und Spieler nachkommen.

