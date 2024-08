Zeugen beobachten Unfallflucht in Dillingen

Am vergangenen Dienstag ist es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hausener Straße in Dillingen zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht gekommen. Laut Angaben der Polizei beobachteten Zeugen gegen 18 Uhr, wie ein weißer Pkw gegen einen schwarzen Transporter stieß. Der Fahrer des Pkw entfernte sich anschließend unerlaubterweise vom Unfallort. Die Zeugen konnten jedoch das Kennzeichen des Pkw festhalten, welches sie dem Fahrer des Transporters mitteilten. Dieser erstattete Anzeige bei der Polizei, welche ein Verfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht einleitete.

Michael Stelzl

Unfallflucht

Dillingen