Zirkus-Direktorin in Dillingen: „Wir möchten nichts verstecken“

Die zweite Woche in Folge tritt das Team des „Circus Alessio“ mit seinen Tieren an diesem Wochenende in Dillingen auf. Mit mehr als 50 Tieren und allerlei Schaustellern ist der Zirkus rund um Tina und André Kaiser aber nur ein mittelgroßes Unternehmen in der Zirkusbranche, wie die 36-jährige Tina Kaiser sagt. In ganz Deutschland reist die Familie umher, zu Dillingen haben die Kaisers aber eine besondere Verbindung. Hier sind sie mit ihrem Zirkus schließlich auch gemeldet. Die Kaisers haben, anders als manch anderer Zirkus, noch Wildtiere in ihren Shows. Tierschützer sehen das nicht gerne. Tina Kaiser aber ist der Meinung, dass man nicht alle Zirkusse über einen Kamm scheren solle.

