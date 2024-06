Motorradfahrer wird bei Unfall nahe Dillingen schwer verletzt

20-Jähriger prallt mit seiner Maschine gegen einen Baum. Die Polizei ermittelt, ob er sich mit einem anderen Motorradfahrer ein Rennen geliefert hat.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Kreisstraße DLG 4 bei Dillingen hat ein 20-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der junge Mann war gegen 20.20 Uhr auf der Kreisstraße zwischen der Abfahrt der Bundesstraße B 16 Lauingen-Ost und Zöschlingsweiler unterwegs gewesen. Offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der 20-Jährige laut Polizeibericht nach links von der Fahrbahn ab, seine Maschine prallte gegen einen Baum.

Der Motorradfahrer erlitt nach Angaben der Polizei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Universitätsklinik geflogen. An seinem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Für die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger an die Unfallstelle bestellt. Die Kreisstraße musste für rund vier Stunden gesperrt werden. Für die Maßnahmen vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Hausen im Einsatz.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun die näheren Umstände, die zu dem Unfall geführt haben. Bisherigen Ermittlungen zufolge könnte sich der 20-Jährige mit einem anderen Motorradfahrer ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen geliefert haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)