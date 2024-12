Zwei Päckchen, einen dicken Packen Wurfsendungen und einen kleinen Stapel Briefe balanciert Benjamin Übelhör in Richtung Hauseingang. Der 35-jährige Zusteller ist an einem Vormittag im Dezember auf Tour im Dillinger Zentrum. In der Weihnachtszeit hat er besonders viel zu tun. Wie behält man bei der Menge an Briefkästen und Paketen den Überblick?

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtszeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis