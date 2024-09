Zwei Einbrüche in einer Nacht: Polizei Dillingen fahndet nach Täter

In der Nacht vom Sonntag, 15. auf Montag, 16. September hat es einen Einbruch und einen versuchten Einbruch in Dillingen gegeben. Ein bisher unbekannter Täter brach zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr in ein Imbisslokal in der Kapuzinerstraße / Am Stadtberg ein, so die Polizei. Er zerstörte demnach dort einen Zigarettenautomaten und stahl eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln sowie verschiedene Getränke. Der Täter hinterließ einen bislang nicht bezifferten Beute- und Sachschaden.

Polizei sucht nach zwei Einbruchsfällen in Dillingen Zeugen

Gegen 3.20 Uhr versuchte ein ebenfalls unbekannter Täter, gewaltsam in eine Apotheke in der Rosenstraße einzudringen, was ihm nicht gelang, meldet die Polizei. Ob dabei ein Sachschaden entstanden ist, ist bislang nicht bekannt. Die Dillinger Polizei hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Ob es sich bei beiden Vorfällen um denselben Täter handelt, wird noch untersucht. Zeugen, die zu den angegebenen Zeiten etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)